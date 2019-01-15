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В полиции Одессы подтвердили задержание двух участников акции в поддержку пленных моряков

Новости » Происшествия    15.01.2019 - 12:52
В полиции Одессы подтвердили задержание двух участников акции в поддержку пленных моряков
Фото: задержание злоумышленника (dumskaya.net)

Сегодня в Одессе возле генерального консульства РФ прошла акция в поддержку моряков

В Одессе сегодня, 15 января, во время акции в поддержку украинских военнопленных моряков правоохранители задержали двух мужчин, которые прибегли к хулиганским действиям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника начальника главного управления полиции области Руслана Форостяка в Facebook.

Форостяк отметил, что сегодня в Одессе возле генерального консульства РФ прошла акция в поддержку моряков.

"Один из активистов прибег к хулиганским действиям. Свою поддержку он пытался продемонстрировать бросив котелок с краской в забор диппредставительства над шеренгой Национальной гвардии Украины. Несмотря на многочисленные замечания и предупреждения, он все таки бросил банку, однако почти вся краска попала на нацгвардейцев вместо забора", - сообщил Форостяк.

Он отметил, что в настоящее время указанного активиста и еще одного мужчину доставили в отдел полиции, где его привлекли к административной ответственности по ст.185, 173 КУоАП (злостное неповиновение законным требованиям и хулиганство).

В полиции Одессы подтвердили задержание двух участников акции в поддержку пленных моряков

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе полиция задержала двух участников акции в поддержку пленных моряков, которые пытались облить краской здание генерального консульства Российской Федерации.

Как писало РБК-Украина, сегодня в РФ в закрытом режиме проходит суд над украинскими моряками. Как известно, задержанные в Керченском проливе моряки отказались давать показания в суде.

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