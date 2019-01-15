У поліції Одеси підтвердили затримання двох учасників акції на підтримку полонених моряків

Фото: затримання зловмисника (dumskaya.net)

Сьогодні в Одесі біля генерального консульства РФ проходила акція на підтримку моряків

В Одесі сьогодні, 15 січня, під час акції на підтримку українських військовополонених моряків правоохоронці затримали двох чоловіків, які вдалися до хуліганських дій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника начальника головного управління поліції області Руслана Форостяка у Facebook.

Форостяк зазначив, що сьогодні в Одесі біля генерального консульства РФ проходила акція на підтримку моряків.

"Один з активістів вдався до хуліганських дій. Свою підтримку він намагався продемонструвати кинувши баняк з фарбою в паркан дипустанови понад шеренгою Національної гвардії України. Незважаючи на численні зауваження та попередження, він все таки жбурнув банку, проте майже вся фарба потрапила на нацгвардійців замість паркану", - повідомив Форостяк.

Він зазначив, що наразі вказаного активіста та ще одного чоловіка доставили до відділу поліції де його притягнуто до адміністративної відповідальності по ст.185, 173 КУпАП (злісна непокора законним вимогам та хуліганство).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі поліція затримала двох учасників акції підтримку полонених моряків, які намагалися облити фарбою будівлю генерального консульства Російської Федерації.

Як писало РБК-Україна, сьогодні у РФ у закритому режимі проходить суд над українськими моряками. Як відомо, затримані в Керченській протоці моряки відмовилися давати свідчення в суді.