В поліції назвали кількість учасників акції на Майдані

Фото: протест на Майдані Незалежності (facebook.com / Novosvitstudio)

Участь в акції беруть майже 10 тис. осіб

На акцію протесту "Зупинимо капітуляцію" проти реалізації "формули Штайнмайєра" та особливого статусу Донбасу, яка відбувається сьогодні в Києві, вийшли майже 10 тисяч осіб. Про це повідомила столична поліція на сторінці у Facebook.

За даними правоохоронців, майже 10 тисяч осіб беруть участь в акції протесту на Майдані Незалежності. Наразі не було зафіксовано жодного правопорушення.

Також повідомляється, що для забезпечення правопорядку під час акції протесту в Києві на Майдан Незалежності прибули 300 співробітників поліції, у тому числі військовослужбовці Національної гвардії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 7 жовтня, у Києві розпочалася акція протесту "Зупинимо капітуляцію". Тисячі людей вийшли на Майдан Незалежності, щоб закликати українську владу відмовитися від реалізації "формули Штайнмайєра" та створення нового закону про особливий статус Донбасу. Організатори акції назвали подію "громадською акцією".

Як писало РБК-Україна, напередодні президент Володимир Зеленський зробив звернення з-приводу акцій проти "формули Штайнмайєра". Глава держави заявив, що поважає конституційне право українців на протест, а також наголосив, що не збирається здавати Україну.