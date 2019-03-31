В полиции назвали количество нарушений на выборах по состоянию на 14:00

По состоянию на 14 часов воскресенья, 31 марта 2019, в полицию уже подано 522 заявлений о нарушениях связанных с избирательным процессом во время выборов президента Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

По словам Шевченко, в полицию подано уже 522 заявлений о нарушениях во время президентских выборов 31 марта. В основном нарушения связанные с незаконной агитацией.

"Больше всего заявлений о нарушениях в Киеве. Факты связанные в основном с незаконной агитацией", - рассказал он.

Напомним, ранее в Нацполиции сообщали, что сегодня, 31 марта, по состоянию на 13:00 полиция получила 384 заявлений и сообщений о нарушения избирательного процесса. В основном нарушения связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателей, повреждением бюллетеней, фотографирование бюллетеней и попыткой выноса бюллетеня с участка.

Отметим, согласно информации МВД, за период кампании по выборам президента Украины в целом было получено сообщения о свыше 5 тысяч ситуаций, которые связывают с нарушением избирательного законодательства.

Кроме того, в Чернигове неизвестный сообщил полиции о том, что в случае непрекращения подкупа избирателей в 13:00 воскресенья, 31 марта, он подорвет штабы одного из кандидатов.