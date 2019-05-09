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Во время акций в Киеве задержали трех человек

Новости » Происшествия    09.05.2019 - 13:17
Во время акций в Киеве задержали трех человек
Фото: акции к 9 мая в Киеве (РБК-Украина)

Полиция составила 2 административных протокола за использование запрещенной символики

В четверг, 9 мая, в райотдел полиции доставили трех человек за использование запрещенной символики во время акции, посвященной Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, в центре Киева. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Крищенко, пока больших правонарушений полиция не фиксировала. Несколько человек были доставлены в райотдел полиции за использование символики тоталитарных режимов.

"Возле парка славы на Арсенальной площади крупных правонарушений или провокаций не произошло. Но у нас есть три человека, которые были доставлены в райуправление полиции. Два административных протокола за использование запрещенной символики было составлено", - сообщил он.

Начальник полиции Киева отметил, что люди были доставлены в райуправление полиции за использование "георгиевских лент" и портрет Иосифа Сталина.

"Это Женщина с портретом Сталина преклонного возраста, одна женщина с детьми с георгиевскими ленточками, одна женщина была приглашена в райуправление перед началом акции. У нас была информация, что это также георгиевская лента", - добавил он.

 

Напомним, ранее сообщалось, что перед началом акции "Бессмертный полк" полиция задержала одну из организаторов марша, мать погибшей экс-нардепа "Партии регионов" Елену Бережную.

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