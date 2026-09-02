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Полиці супермаркетів на Харківщині не спорожніли після ударів РФ, - ОВА

12:48 02.09.2026 Ср
1 хв
В ОВА тримають зв'язок із мережами, щоб не допустити збоїв
aimg Валерія Абабіна
Полиці супермаркетів на Харківщині не спорожніли після ударів РФ, - ОВА Фото: Продуктові полиці (Getty Images)
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Попри серію російських ударів по складах і логістиці, на Харківщині запевнили: порожні полиці області не загрожують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова Суспільному.

На Харківщині немає проблем із постачанням продуктів після низки російських ударів по складах і логістичних хабах в Україні. Про це станом на 2 вересня заявив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, подібну ситуацію область уже проходила у 2022 році, коли логістика продуктів харчування до магазинів була обмеженою.

"Ми з усіма підтримуємо комунікацію. Зараз, на цю хвилину, жодних обмежень щодо наявності тих чи інших продуктів харчування на полицях супермаркетів ми не спостерігаємо", - сказав Синєгубов.

Нагадаємо, останніми днями Росія посилила удари по логістиці українського бізнесу - під ударами опинилися розподільчі потужності низки харчових виробників по всій країні. Зокрема, 27 серпня в Харкові дрон влучив в "Епіцентр".

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