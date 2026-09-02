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Главная » Жизнь » Общество

Полки супермаркетов в Харьковской области не опустели после ударов РФ, - ОВА

12:48 02.09.2026 Ср
1 мин
В ОВА держат связь с сетями, чтобы не допустить сбоев
aimg Валерия Абабина
Полки супермаркетов в Харьковской области не опустели после ударов РФ, - ОВА Фото: Продуктовые полки (Getty Images)
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Несмотря на серию российских ударов по составам и логистике, в Харьковской области заверили: пустые полки области не угрожают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника Харьковской ОВД Олега Синегубова Общественному.

На Харьковщине нет проблем со снабжением продуктов после ряда российских ударов по складам и логистическим хабам в Украине. Об этом на 2 сентября заявил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, подобная ситуация в области уже проходила в 2022 году, когда логистика продуктов питания в магазины была ограниченной.

"Мы со всеми поддерживаем коммуникацию. Сейчас, на данный момент, никаких ограничений по поводу наличия тех или иных продуктов питания на полках супермаркетов мы не наблюдаем", - сказал Синегубов.

Напомним, в последние дни Россия усилила удары по логистике украинского бизнеса – под ударами оказались распределительные мощности ряда пищевых производителей по всей стране. В частности, 27 августа в Харькове дрон попал в "Эпицентр" .

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