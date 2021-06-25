Полицейского, которого признали виновным в убийстве Флойда, осудили на 22,5 лет
В США полицейского, которого признали виновным в убийстве Флойда, осудили на 22,5 лет. С момента убийства прошло больше года.
Об этом сообщает Bloomberg.
Сегодня бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Човен был приговорен к 22 годам и шести месяцам тюремного заключения за убийство Джорджа Флойда.
"Наказание положило конец одной главе расплаты, которая распространилась от вопросов официальной силы до широкой переоценки дискриминации, присущей американским институтам", - говорится в сообщении.
В США за последние 15 лет за убийство за преступления, совершенные при исполнении служебных обязанностей, были осуждены в общей сложности 11 офицеров. В среднем эти люди получили почти 22 года тюремного заключения, хотя приговоры варьировались от чуть менее 7 лет до пожизненного заключения.
Напомним, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда в США вызвало сильные протесты. При чем, протестовать против рассизма и полицейского произвола начали не только американцы.
Ранее сообщалось, что полицейского признали виновным за убийство Джорджа Флойда. Такое решение вынес суд.