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Полицейского, которого признали виновным в убийстве Флойда, осудили на 22,5 лет

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США, Пятница 25 июня 2021 23:46
Полицейского, которого признали виновным в убийстве Флойда, осудили на 22,5 лет Фото: полицейского осудили на 22,5 лет за убийство Флойда (twitter.com/MiamiMundo)
Автор: Наталья Скороход

В США полицейского, которого признали виновным в убийстве Флойда, осудили на 22,5 лет. С момента убийства прошло больше года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сегодня бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Човен был приговорен к 22 годам и шести месяцам тюремного заключения за убийство Джорджа Флойда.

"Наказание положило конец одной главе расплаты, которая распространилась от вопросов официальной силы до широкой переоценки дискриминации, присущей американским институтам", - говорится в сообщении.

В США за последние 15 лет за убийство за преступления, совершенные при исполнении служебных обязанностей, были осуждены в общей сложности 11 офицеров. В среднем эти люди получили почти 22 года тюремного заключения, хотя приговоры варьировались от чуть менее 7 лет до пожизненного заключения.

Напомним, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда в США вызвало сильные протесты. При чем, протестовать против рассизма и полицейского произвола начали не только американцы.

Ранее сообщалось, что полицейского признали виновным за убийство Джорджа Флойда. Такое решение вынес суд.

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