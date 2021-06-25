Поліцейського, якого визнали винним у вбивстві Флойда, засудили на 22,5 роки
У США поліцейського, якого визнали винним у вбивство Флойда, засудили на 22,5 роки. З моменту вбивства пройшло більше року.
Про це повідомляє Bloomberg.
Сьогодні колишній офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Човен був засуджений до 22 років і шести місяців тюремного ув'язнення за вбивство Джорджа Флойда.
"Покарання поклало край одній главі розплати, яка поширилася від питань офіційної сили до широкої переоцінки дискримінації, властивої американським інститутам", - йдеться в повідомленні.
У США за останні 15 років за вбивство за злочини, вчинені при виконанні службових обов'язків, були засуджені в цілому 11 офіцерів. У середньому ці люди отримали майже 22 роки тюремного ув'язнення, хоча вироки варіювалися від 7 років до довічного ув'язнення.
Нагадаємо, що вбивство афроамериканця Джорджа Флойда в США викликало сильні протести. При чому, протестувати проти расизму і поліцейського свавілля почали не тільки американці.
Раніше повідомлялося, що поліцейського визнали винним за вбивство Джорджа Флойда. Таке рішення виніс суд.