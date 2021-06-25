ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Поліцейського, якого визнали винним у вбивстві Флойда, засудили на 22,5 роки

Новость на русском →
США, П'ятниця 25 червня 2021 23:46
Поліцейського, якого визнали винним у вбивстві Флойда, засудили на 22,5 роки Фото: поліцейського засудили на 22,5 роки за вбивство Флойда (twitter.com/MiamiMundo)
Автор: Наталья Скороход

У США поліцейського, якого визнали винним у вбивство Флойда, засудили на 22,5 роки. З моменту вбивства пройшло більше року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Сьогодні колишній офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Човен був засуджений до 22 років і шести місяців тюремного ув'язнення за вбивство Джорджа Флойда.

"Покарання поклало край одній главі розплати, яка поширилася від питань офіційної сили до широкої переоцінки дискримінації, властивої американським інститутам", - йдеться в повідомленні.

У США за останні 15 років за вбивство за злочини, вчинені при виконанні службових обов'язків, були засуджені в цілому 11 офіцерів. У середньому ці люди отримали майже 22 роки тюремного ув'язнення, хоча вироки варіювалися від 7 років до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, що вбивство афроамериканця Джорджа Флойда в США викликало сильні протести. При чому, протестувати проти расизму і поліцейського свавілля почали не тільки американці.

Раніше повідомлялося, що поліцейського визнали винним за вбивство Джорджа Флойда. Таке рішення виніс суд.

Читайте РБК-Україна в Google News
преступления
NEWS
Затримка потягів, повалені дерева та постраждалий: наслідки негоди на заході України
Затримка потягів, повалені дерева та постраждалий: наслідки негоди на заході України
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун