В США бывшего полицейского признали виновным в убийстве Джорджа Флойда

В США бывшего полицейского признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Такое решение вынес суд.

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Човин был признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

"После 10-часового обсуждения в течение двух дней после судебного разбирательства, длившегося три недели, присяжные признали Човина виновным в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве Флойда", - говорится в сообщении

Отмечается, что Шовену грозит до 40 лет тюремного заключения, но, скорее всего, он получит меньший срок. Предполагаемый приговор за убийство второй степени составляет 12,5 лет, хотя штат потребовал более строгого приговора.