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В США бывшего полицейского признали виновным в убийстве Джорджа Флойда

Новина українською → США, Среда 21 апреля 2021 01:22
В США бывшего полицейского признали виновным в убийстве Джорджа Флойда Фото: полицейского признали виновным в смерти Джорджа Флойда (Джорджа Флойда)
Автор: Наталья Скороход

В США бывшего полицейского признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Такое решение вынес суд.

Об этом сообщает The New York Times.

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Човин был признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

"После 10-часового обсуждения в течение двух дней после судебного разбирательства, длившегося три недели, присяжные признали Човина виновным в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве Флойда", - говорится в сообщении

Отмечается, что Шовену грозит до 40 лет тюремного заключения, но, скорее всего, он получит меньший срок. Предполагаемый приговор за убийство второй степени составляет 12,5 лет, хотя штат потребовал более строгого приговора.

Приговор был оглашен в суде и транслировался по телевидению в прямом эфире по всей стране.

Напомним, в Миннеаполисе ввели комендантский час из-за протестов после Джорджа Флойда.

Ранее сообщаось, что смерть Джорджа Флойда вызвала вызвала волну протестов против расизма и полицейского произвола в разных странах мира.

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