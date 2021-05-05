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В США осужденный за убийство Флойда офицер попросил о новом судебном разбирательстве

Новина українською → Флорида, Среда 05 мая 2021 05:32
В США осужденный за убийство Флойда офицер попросил о новом судебном разбирательстве Фото:Дерек Шовин просит новое разбирательство по убийство (courttv.com)
Автор: Артур Родивилов

В США экс-полицейский Дерек Шовин, признанный виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, усомнился в объективности своего приговора. Его адвокат подал апелляцию.

Об этом сообщает NBC.

Как сообщила адвокат бывшего офицера Эрик Нельсон, широкая досудебная огласка вокруг смерти Флойда помешала вынести справедливый приговор ее клиенту.

Поскольку суд не изолировал присяжных и не "убедил их избегать всех средств массовой информации", говорится в апелляции Шовина, выносившие решение по его делу подвергались запугиваниям и давлению на расовой почве.

В общей сложности в заявлении экс-полицейского говорится о восьми злоупотреблениях, допущенных судов. Кроме того, в апелляции утверждается, что расследование дела, которое предшествовало судебному разбирательству, носило предвзятый характер.

Коллегия присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) в апреле после десяти часов совещаний признала Шовина виновным по трем пунктам: умышленное убийство второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленное убийство и грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлекшее смерть.

В команде присяжных были шесть белых женщин, три белых мужчины, четыре чернокожих мужчины, одна чернокожая женщина и две женщины смешанной расы. Сам ветеран полиции заявлял о своей невиновности по всем трем пунктам обвинения.

Теперь Шовину грозит 40 лет тюрьмы. В то же время, учитывая отсутствие у него судимостей, скорее всего, ему будет назначен тюремный срок от 11 до 15 лет,

Напомним, в Миннеаполисе ввели комендантский час из-за протестов после Джорджа Флойда.

Ранее сообщаось, что смерть Джорджа Флойда вызвала волну протестов против расизма и полицейского произвола в разных странах мира.

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