В США осужденный за убийство Флойда офицер попросил о новом судебном разбирательстве

В США экс-полицейский Дерек Шовин, признанный виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, усомнился в объективности своего приговора. Его адвокат подал апелляцию.

Как сообщила адвокат бывшего офицера Эрик Нельсон, широкая досудебная огласка вокруг смерти Флойда помешала вынести справедливый приговор ее клиенту.

Поскольку суд не изолировал присяжных и не "убедил их избегать всех средств массовой информации", говорится в апелляции Шовина, выносившие решение по его делу подвергались запугиваниям и давлению на расовой почве.

В общей сложности в заявлении экс-полицейского говорится о восьми злоупотреблениях, допущенных судов. Кроме того, в апелляции утверждается, что расследование дела, которое предшествовало судебному разбирательству, носило предвзятый характер.

Коллегия присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) в апреле после десяти часов совещаний признала Шовина виновным по трем пунктам: умышленное убийство второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленное убийство и грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлекшее смерть.

В команде присяжных были шесть белых женщин, три белых мужчины, четыре чернокожих мужчины, одна чернокожая женщина и две женщины смешанной расы. Сам ветеран полиции заявлял о своей невиновности по всем трем пунктам обвинения.

Теперь Шовину грозит 40 лет тюрьмы. В то же время, учитывая отсутствие у него судимостей, скорее всего, ему будет назначен тюремный срок от 11 до 15 лет,