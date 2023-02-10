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"Поліцейського" із Ізюма засудили на 12 років тюрми за співпрацю з окупантами

Фото: "Поліцейського" із Ізюма засудили на 12 років тюрми за співпрацю з окупантами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Місцевий мешканець Ізюма (Харківська область) співпрацював з окупантами та обійняв посаду "поліцейського". Його виявили, затримали та засудили на 12 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"В середині червня 2022 року під час окупації м. Ізюм 33-річний місцевий мешканець почав співпрацювати з російськими військовими", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що чоловік обійняв посаду так званого "поліцейського патрульно-постової служби" в "Ізюмському районному управлінні поліції", створеному окупантами. Він займався охороною адміністративної будівлі псевдоправоохоронного органу з 17 години до 9 години за графіком доба через дві.

Чоловіка затримали наприкінці вересня минулого року та оголосили підозру у колабораційній діяльності. Суд призначив покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах на 12 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що суд засудив до 15 років позбавлення волі мешканця Києва, який коригував ворожі удари по столиці з РСЗВ "Град" та "Смерч".

Двоє жителів Донецької області передавали РФ інформацію про розміщення блокпостів українських військових в регіоні. Їх затримали та відправили до в’язниці.

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