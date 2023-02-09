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Здавали РФ дані про блокпости ЗСУ. Двох жителів Донецької області відправили до в’язниці

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Донецька область, Четвер 09 лютого 2023 20:09
Здавали РФ дані про блокпости ЗСУ. Двох жителів Донецької області відправили до в’язниці Фото: Двох жителів Донецької області відправили до в’язниці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Двоє жителів Донецької області передавали РФ інформацію про розміщення блокпостів українських військових в регіоні. Їх затримали та відправили до в’язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"У червні та вересні 2022 року чоловік і жінка, використовуючи власні мобільні телефони, через месенджер передавали дані про українських захисників", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що вони надсилали координати місць розташування особового складу та блокпостів ЗСУ на території Бахмутської та Краматорської громад.

Їх судили за поширення інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану та призначили покарання у вигляді 5 років 2 місяців та 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що житель смт Велика Новосілка (Донецька область) допомагав представникам "ДНР" та передавав інформації про об'єкти, на території яких розміщувались Збройні сили України. Його затримали та засудили на 9 років тюрми.

У Слов'янську вчитель здавав росіянам позиції ЗСУ та наводив ворожі ракети на школи. Його засудили на вісім років за допомогу окупантам.

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