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"Полицейского" из Изюма приговорили к 12 годам тюрьмы за сотрудничество с оккупантами

Фото: "Полицейский" из Изюма приговорен к 12 годам тюрьмы за сотрудничество с оккупантами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Местный житель Изюма (Харьковская область) сотрудничал с оккупантами и занял должность "полицейского". Его обнаружили, задержали и приговорили к 12 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"В середине июня 2022 во время оккупации г. Изюм 33-летний местный житель начал сотрудничать с российскими военными", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что мужчина вступил в должность так называемого "полицейского патрульно-постовой службы" в "Изюмском районном управлении полиции", созданном оккупантами. Он занимался охраной административного здания псевдоправоохранительного органа с 17 часов до 9 часов по графику сутки через два.

Мужчину задержали в конце сентября прошлого года и объявили подозрение в коллаборационной деятельности. Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать какие-либо должности в правоохранительных органах на 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Киева, корректировавшего вражеские удары по столице с РСЗО "Град" и "Смерч".

Двое жителей Донецкой области передавали РФ информацию о размещении блокпостов украинских военных в регионе. Их задержали и отправили в тюрьму.

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