Полицейского и иностранца из санкционного списка СНБО будут судить за продажу фальшивой валюты
В Одессе в суд направили обвинительный акт в отношении иностранца и киевлянина, которые продавали поддельную валюту. Иностранец включен в список лиц, которые угрожают национальным интересам и безопасности Украины, и к которым применены санкции СНБО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.
По версии следствия, 25-летний гражданин соседнего государства и 26-летний экс-полицейский сбывали на территории Украины поддельные доллары, которые ввозили из Турции.
Правоохранители задержали злоумышленников во время передачи поддельных 1000 долларов.
По факту ввоза, хранения и сбыта поддельной иностранной валюты открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 199 УК Украины). Обвинительный акт направили в суд.
Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.