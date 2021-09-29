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Поліцейського та іноземця із санкційного списку РНБО судитимуть за продаж фальшивої валюти

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Середа 29 вересня 2021 11:52
Поліцейського та іноземця із санкційного списку РНБО судитимуть за продаж фальшивої валюти Фото: за продаж фальшивої валюти судитимуть двох людей (ssu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Одесі до суду скерували обвинувальний акт стосовно іноземця та киянина, які продавали підроблену валюту. Іноземець включений до списку осіб, які загрожують національним інтересам та безпеці України, та до яких застосовано санкції РНБО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Одеської обласної прокуратури.

За версією слідства, 25-річний громадянин сусідньої держави та 26-річний екс-поліцейський збували на території України підроблені долари, які ввозили з Туреччини.

Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі підроблених 1000 доларів.

За фактом ввезення, зберігання та збуту підробленої іноземної валюти відкрите кримінальне провадження (ч. 2 ст. 199 КК України). Обвинувальний акт скерували в суд.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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