Поліцейським в Україні підвищать зарплати: який буде мінімальний оклад

Верховна Рада ухвалила за основу зміни до закону "Про Національну поліцію" щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських. Документ спрямований на підвищення зарплат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його даними, проєкт № 6506-1 в першому читанні підтримав 261 народний депутат.
Проєкт передбачає, що посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто не менше 30 280 гривень.
Крім того, пропонується, що поліцейським буде виплачуватися щомісячна надбавка за вислугу років (строк служби) у розмірах:
Згідно з проєктом, грошове забезпечення поліцейських складається з:
Як зазначається в проєкті, зараз головною складовою грошового забезпечення поліцейських є посадові оклади, розміри яких були встановлені у 2015 році та фактично є незмінними з того часу. Так наприклад, посадовий оклад оперуповноваженого, дільничного офіцера поліції або інспектора патрульної поліції не перевищує 2500 гривень, що не відповідає об'єктивній оцінки роботи поліції та реаліям сьогодення.
"Таким чином закон "Про Національну поліцію" не містить мінімальних гарантій грошового забезпечення поліцейських, що призводить до незадовільного рівня оплати праці працівників поліції та відтоку професійних кадрів", - йдеться в документі.
Нагадаємо, 11 березня Верховна Рада ухвалила закон щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. Закон передбачає збільшення зарплат чиновників.