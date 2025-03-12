Полицейским в Украине повысят зарплаты: какой будет минимальный оклад

По его данным, проект № 6506-1 в первом чтении поддержал 261 народный депутат.

Проект предусматривает, что должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть не менее 30 280 гривен.

Кроме того, предлагается, что полицейским будет выплачиваться ежемесячная надбавка за выслугу лет (срок службы) в размерах:

при наличии стажа службы в полиции от одного до двух лет - 5%,

от двух до четырех лет - 10%,

от четырех до семи лет - 15%,

от семи до десяти лет - 20%,

от десяти до 13 лет - 25%,

от 13 до 16 лет - 30%,

от 16 до 19 лет - 35%,

от 19 до 22 лет - 40%,

от 22 до 25 лет - 45%,

свыше 25 лет - 50% должностного оклада.

Согласно проекту, денежное обеспечение полицейских состоит из:

1) должностного оклада;

2) доплаты за специальное звание;

3) надбавки за выслугу лет;

4) доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне;

5) доплаты за научную степень и / или ученое звание;

6) премии (размер которой в случае ее установления не может превышать 30% должностного оклада

Обоснование проекта

Как отмечается в проекте, сейчас главной составляющей денежного обеспечения полицейских являются должностные оклады, размеры которых были установлены в 2015 году и фактически являются неизменными с тех пор. Так например, должностной оклад оперуполномоченного, участкового офицера полиции или инспектора патрульной полиции не превышает 2500 гривен, что не соответствует объективной оценке работы полиции и реалиям сегодняшнего дня.

"Таким образом закон "О Национальной полиции" не содержит минимальных гарантий денежного обеспечения полицейских, что приводит к неудовлетворительному уровню оплаты труда работников полиции и оттоку профессиональных кадров", - говорится в документе.