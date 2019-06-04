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Полицейским объявили новые подозрения после смерти ребенка

Новости » Общество    04.06.2019 - 10:11
Полицейским объявили новые подозрения после смерти ребенка
Фото: один из подозреваемых Иван Приходько (РБК-Украина)

Полицейским изменили подозрение на умышленное убийство малолетнего ребенка

Двум полицейским, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, объявили новые подозрения. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба Государственного бюро расследований.

По состоянию на утро 4 июня, работники полиции подозреваются по двум статьям: в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Отметим, сегодня в Голосеевском районном суде идет суд на полицейскими, которые застрелили мальчика. Прокуратура просит суд избрать двум полицейским меру пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога. Подозреваемые - старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько.

Отметим, что 1 июня 2019 нетрезвые сотрудники патрульной полиции в Переяслав-Хмельницком решили пострелять по металлических банках. В результате стрельбы они попали в 5-летнего мальчика, который в это время играл на детской площадке недалеко от дома, где полицейские стреляли. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован. 3 июня мальчик скончался в больнице.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы виновные в смерти ребенка в Переяслав-Хмельницком были наказаны по справедливости.

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