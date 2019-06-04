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Поліцейським оголосили нові підозри після смерті дитини

Новини » Суспільство    04.06.2019 - 10:11
Поліцейським оголосили нові підозри після смерті дитини
Фото: один з підозрюваних Іван Приходько (РБК-Україна)

Поліцейським змінили підозру на умисне вбивство малолітньої дитини

Двом поліцейським, які застрелили 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому, об'явили нові підозри. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Станом на ранок 4 червня, працівники поліції підозрюються за двома статтями: у грубому порушенні громадського порядку, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї, вчиненому групою осіб (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України) та в умисному вбивстві малолітньої дитини, вчиненому групою осіб ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Зазначимо, наразі у Голосіївському районному суді триває суд на поліцейськими, які застрелили хлопчика. Прокуратура просить суд обрати двом поліцейським запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави. Підозрювані - старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько. 

Зазначимо, що 1 червня 2019 нетверезі співробітники патрульної поліції в Переяслав-Хмельницькому вирішили постріляти по металевих банках. У результаті стрілянини вони потрапили у 5-річного хлопчика, який в цей час грався на дитячому майданчику неподалік від будинку, де поліцейські стріляли. Дитина отримала важкі тілесні ушкодження та була госпіталізована. 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зробить все, щоб винні у смерті дитини в Переяслав-Хмельницькому були покарані по справедливості. 

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