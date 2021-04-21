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Полицейским хотят предоставлять бесплатную реабилитацию в учреждениях здравоохранения МВД

Автор: Юлия Струк

Сотрудникам полиции предлагают проходить бесплатную психологическую и медико-психологическую реабилитацию в учреждениях здравоохранения Министерства внутренних дел. Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект.

Такое решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания.

Бесплатную реабилитацию смогут получить те, кто участвовал в сдерживании российской агрессии, в преодолении последствий чрезвычайных ситуаций, прекращении массовых беспорядков и группового нарушения общественной безопасности или порядка.

Закон должны направить на рассмотрение в Верховную раду.

Напомним, в Украине введут современную систему реабилитации в учреждениях здравоохранения. В конце 2020 года соответсвующий закон вступил в силу. Его введут в действие через полгода.

В законе прописано введение индивидуального реабилитационного плана, который регистрирует все имеющиеся функциональные ограничения пациента, а также полный объем реабилитационных вмешательств.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада убрала пробел в законодательстве по оплате больничных. Народные депутаты поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект №5187.

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Новости Украины Кабинет Министров Украиныполицияреабилитация
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