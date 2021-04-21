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Поліцейським хочуть надавати безкоштовну реабілітацію в закладах охорони здоров'я МВС

Автор: Юлія Струк

Співробітникам поліції пропонують проходити безоплатну психологічну та медико-психологічну реабілітацію у закладах охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ. Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроект.

Таке рішення уряд ухвалив у ході сьогоднішнього засідання.

Безкоштовну реабілітацію зможуть отримати ті, хто брали участь у стримуванні російської агресії, у подоланні наслідків надзвичайних ситуацій, припиненні масових заворушень та групового порушення громадської безпеки чи порядку.

Закон мають направити на розгляд до Верховної ради.

Нагадаємо, в Україні введуть сучасну систему реабілітації в установах охорони здоров'я. В кінці 2020 року відповідний закон набрав чинності. Його введуть у дію через півроку.

У законі прописане введення індивідуального реабілітаційного плану, який реєструє усі наявні функціональні обмеження пацієнта, а також повний обсяг реабілітаційних втручань.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада прибрала прогалину у законодавстві щодо оплати лікарняних. Народні депутати підтримали за основу та в цілому відповідний законопроект №5187.

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