Рада убрала пробел в законодательстве по оплате больничных
Верховная рада убрала пробел в законодательстве по оплате больничных. Народные депутаты поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект №5187.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Документ поддержали 304 парламентария.
В конце прошлого года ВР приняла закон "О реабилитации в сфере здравоохранения, который внес изменения в ЗУ" Об общеобязательном государственном социальном страховании".
Эти изменения предусматривали, что пособие по временной нетрудоспособности будет предоставляться застрахованному лицу только в случае временной нетрудоспособности на период реабилитации вследствие болезни или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве. Норма должна была вступить в силу с 30 июня.
Закон вернул право застрахованным лицам на получение материальной помощи по страховому случаю: "временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве".
Напомним, ранее Фонд социального страхования Украины заявил, что будет продолжать оплачивать больничные как до, так и после 30 июня.
Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения планирует в ближайшее время запустить электронный больничный. Некоторое время он будет существовать параллельно с бумажным.