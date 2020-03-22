ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полицейские составили более 1400 админпротоколов за нарушение правил карантина

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 11:18
Полицейские составили более 1400 админпротоколов за нарушение правил карантина
Иллюстративное фото (flickr.com/national.police)

Также начато 9 уголовных производств

Полицейские составили 1415 админпротоколов за нарушения правил карантина в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как отмечается, также начато 9 уголовных производств.

"Сегодня к несению службы привлечены около 14700 полицейских и 2360 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Правоохранители продолжают мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности", - говорится в сообщении.

Полицейские составили более 1400 админпротоколов за нарушение правил карантина

Инфографика (facebook.com/UA.National.Police)

Напомним, ранее сообщалось, что полиция открыла уголовное дело в отношении больного коронавирусом житомирянина, который возил туристов в Австрию.

Как писало РБК-Украина ранее, силовики предотвратили продажу в Украине несертифицированных тестов на коронавирус. Злоумышленник продавал в интернете несертифицированные тесты за 750 гривен.

Напомним, по состоянию на 21 марта, количество официально подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 47 случаев. При этом за последние сутки в Украину вернулись более 13 тысяч граждан.

Коронавирус в Украине и мире: главные новости 22 марта Коронавирус в Украине: Минздрав за день получил более 80 подозрений
Новости Украины полицияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь