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Силовики предотвратили продажу в Украине несертифицированных тестов на коронавирус

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 12:59
Силовики предотвратили продажу в Украине несертифицированных тестов на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Злоумышленник продавал в интернете несертифицированные тесты за 750 гривен

Киберполиция в Киевской области предотвратила продажу в интернете тестов на коронавирус, которые не получили декларацию о соответствии в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Отмечается, что фигурант дела организовал продажу через мессенджер. Цена одного такого теста составляла около 750 гривен.

"Полицейские составили на мужчину административный протокол и изъяли около 300 единиц товара. Согласно решению суда, он заплатит 17 500 гривен штрафа", - говорится в сообщении.

Согласно информации Министерства здравоохранения, этот тест не получил декларацию о соответствии в Украине. Кроме этого, в Гослекслужбе отметили, что в соответствующем Реестре лиц отсутствует информация об ответственном за введение медицинских изделий для диагностики COVID-19.

На мужчину составили административный протокол по ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее в Киевской области за сутки полиция составила около 70 протоколов за нарушение карантина. Большинство нарушений связаны с не прекращением предпринимательской и торговой деятельности, а также с перевозкой недопустимого количества пассажиров в общественном транспорте.

Также РБК-Украина писало, что 20 марта суд в Киеве вынес первое судебное решение по делу о нарушении правил карантина в Украине. Жительницу Киева оштрафовали на 17 тысяч гривен за торговлю продуктами из рук.

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