Полицейские разыскивают женщину, которая бросила новорожденную девочку на подоконнике

Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не смогли

Полицейские разыскивают роженицу, которая оставила новорожденную дочь на подоконнике в роддоме города Подольск (Одесская обл.). Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Ребенка нашел врач. Девочка была завернута в пеленки и еле дышала. Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не смогли.

"Причину смерти установит судебно-медицинский эксперт после вскрытия. Полицейские сразу начали розыск роженицы. К оперативно-розыскным мероприятиям была привлечена кинологическая служба пограничного отряда. В настоящее время мать ребенка найти не удалось", - сообщил начальник Подольского ОП Николай Песчанский.

Полицейские обращаются к жителям м. Подольска, Подольского и соседних районов с просьбой сообщать информацию о женщинах, которые имели явные признаки беременности, однако на данный момент не имеют новорожденных детей.

В настоящее время открыто уголовное производство. За данное правонарушение законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, 4 июля в Херсонской области женщина пыталась продать своего трехмесячного сына за 210 тысяч гривен.