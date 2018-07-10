Поліцейські розшукують жінку, яка покинула новонароджену дівчинку на підвіконні

Медики провели реанімаційні заходи, але врятувати маля не змогли

Поліцейські розшукують породіллю, яка покинула новонароджену доньку на підвіконні в пологовому будинку міста Подільськ (Одеська обл.). Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Дитину знайшов лікар. Дівчинка була загорнута в пелюшки і ледве дихала. Медики провели реанімаційні заходи, але врятувати маля не змогли.

"Причину смерті встановить судово-медичний експерт після розтину. Поліцейські відразу розпочали розшук породіллі. До оперативно-розшукових заходів була залучена кінологічна служба прикордонного загону. На даний час матір дитини знайти не вдалося", - повідомив начальник Подільського ВП Микола Піщанський.

Поліцейські звертаються до жителів м. Подільська, Подільського та сусідніх районів з проханням повідомляти інформацію про жінок, які мали явні ознаки вагітності, однак наразі не мають новонароджених дітей.

Наразі відкрито кримінальне провадження. За дане правопорушення законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Нагадаємо, 4 липня у Херсонській області жінка намагалася продати свого тримісячного сина за 210 тисяч гривень.