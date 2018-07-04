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В Херсонской области женщина пыталась продать своего сына

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 20:01
Фото: передача денег за ребенка (npu.gov.ua)
Фото: передача денег за ребенка (npu.gov.ua)

На вырученные средства женщина планировала приобрести дом

В Херсонской области женщина пыталась продать своего трехмесячного сына за 210 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"...женщина передала ребенка вместе с документами и вещами. Также она написала расписку, что отказывается от сына и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав. Задержали женщину во время получения ею денежных средств за ребенка в сумме 210 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

На вырученные деньги 26-летняя женщина планировала приобрести дом. Ее задержали, за продажу ребенка ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

Сейчас мальчик находится в областном детском доме.

Напомним, 12 июня в Черкасской области правоохранители предотвратили продажу новорожденного ребенка.

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Теги публикации: торговля людьми, Херсонская область, дети  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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