В Херсонской области женщина пыталась продать своего сына

На вырученные средства женщина планировала приобрести дом

В Херсонской области женщина пыталась продать своего трехмесячного сына за 210 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"...женщина передала ребенка вместе с документами и вещами. Также она написала расписку, что отказывается от сына и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав. Задержали женщину во время получения ею денежных средств за ребенка в сумме 210 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

На вырученные деньги 26-летняя женщина планировала приобрести дом. Ее задержали, за продажу ребенка ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

Сейчас мальчик находится в областном детском доме.

Напомним, 12 июня в Черкасской области правоохранители предотвратили продажу новорожденного ребенка.