Полицейские эвакуировали терминал аэропорта во Франкфурте-на-Майне

Новости Происшествия 07.08.2018 - 15:36
Иллюстративное фото (twitter.com Airport_FRA)
Иллюстративное фото (twitter.com Airport_FRA)

Эвакуацию начали после того, как один из пассажиров прошел в зону посадки, минуя пункты досмотра

Из первого терминала аэропорта Франкфурта-на-Майне федеральная полиция Германии эвакуировала людей. Об этом аэропорт сообщает в своем Twitter.

Полицейские эвакуировали терминал аэропорта во Франкфурте-на-Майне

Полиция отмечает, что в связи с предупреждением системы безопасности были приостановлены работы во второй и третьей зоне терминала.

"Следуйте инструкциям службы безопасности и обратитесь за помощью к оператору аэропорта", - отмечается в сообщении полиции.

Полицейские эвакуировали терминал аэропорта во Франкфурте-на-Майне

Указано, что служба безопасности аэропорта начала эвакуацию после того, как один из пассажиров прошел в зону посадки, минуя пункты досмотра. Так, агентство Reuters, ссылаясь на пресс-секретаря федеральной полиции сообщило, что по крайней мере одно несанкционированное лицо вошло в зону посадки.

Напомним, число пострадавших в результате взрыва грузовика, который перевозил горючие материалы, в итальянском городе Болонья превысило 100 человек.

Как ранее писало РБК-Украина, взрыв произошел 6 августа после аварии на автомагистрали. По данным полиции и свидетелей, в ДТП попала цистерна с топливом. Спасатели ликвидировали пожар, однако в результате взрыва в асфальтном покрытии образовалась яма.

В результате взрыва возле аэропорта в Болонье пострадали 84 человека Аэропорт Мюнхена частично закрыли после проникновения неизвестного в зону безопасности
Теги:  эвакуация,  аэропорт,  Франкфурт-на-Майне  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС