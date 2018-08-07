Полицейские эвакуировали терминал аэропорта во Франкфурте-на-Майне

Эвакуацию начали после того, как один из пассажиров прошел в зону посадки, минуя пункты досмотра

Из первого терминала аэропорта Франкфурта-на-Майне федеральная полиция Германии эвакуировала людей. Об этом аэропорт сообщает в своем Twitter.

Полиция отмечает, что в связи с предупреждением системы безопасности были приостановлены работы во второй и третьей зоне терминала.

"Следуйте инструкциям службы безопасности и обратитесь за помощью к оператору аэропорта", - отмечается в сообщении полиции.

Указано, что служба безопасности аэропорта начала эвакуацию после того, как один из пассажиров прошел в зону посадки, минуя пункты досмотра. Так, агентство Reuters, ссылаясь на пресс-секретаря федеральной полиции сообщило, что по крайней мере одно несанкционированное лицо вошло в зону посадки.

Напомним, число пострадавших в результате взрыва грузовика, который перевозил горючие материалы, в итальянском городе Болонья превысило 100 человек.

Как ранее писало РБК-Украина, взрыв произошел 6 августа после аварии на автомагистрали. По данным полиции и свидетелей, в ДТП попала цистерна с топливом. Спасатели ликвидировали пожар, однако в результате взрыва в асфальтном покрытии образовалась яма.