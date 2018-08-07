В Болонье число пострадавших при взрыве превысило 100 человек

Количество пострадавших от взрыва грузовика превысило 100 человек

Число пострадавших в результате взрыва грузовика, который перевозил горючие материалы, в итальянском городе Болонья превысило 100 человек. Об этом сообщает RailNews24.

Телеканал сообщает, что два человека в тяжелом состоянии находятся в больницах Чезене и Парме. Еще десять было доправлено в больницу Баццано.

Еще 55 человек с ожогами от первой до третьей степени доставили в больницу Маджоре. До больницы в Кастель-Сан-Джовани, Бинтивильо и Будрио было направлено еще 18 человек.

Среди пострадавших оказалось 11 карабинеров и два сотрудника дорожной полиции.

На месте происшествия продолжают работать спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва возле аэропорта в Болонье пострадали 84 человека. Спасатели ликвидировали пожар, однако в результате взрыва в асфальтном покрытии образовалась яма.