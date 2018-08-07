Поліцейські евакуювали термінал аеропорту у Франкфурті-на-Майні

Евакуацію почали після того, як один з пасажирів пройшов у зону посадки, минаючи пункти огляду

З першого терміналу аеропорту Франкфурта-на-Майні федеральна поліція Німеччини евакуювала людей. Про це аеропорт повідомляє у своєму Twitter.

Поліція відзначає, що у зв'язку із попередженням системи безпеки були припинені роботи в другій і третій зоні терміналу.

"Виконуйте інструкції служби безпеки і зверніться за допомогою до оператора аеропорту", - наголошується у повідомленні поліції.

Зазначено, що служба безпеки аеропорту почала евакуацію після того, як один з пасажирів пройшов у зону посадки, минаючи пункти огляду. Так, агентство Reuters, посилаючись на прес-секретаря федеральної поліції повідомило, що принаймні одна несанкціонована особа увійшла в зону посадки.

Нагадаємо, число постраждалих у результаті вибуху вантажівки, яка перевозила горючі матеріали, в італійському місті Болонья перевищила 100 осіб.

Як раніше писало РБК-Україна, вибух стався 6 серпня після аварії на автомагістралі. За даними поліції і свідків, у ДТП потрапила цистерна з паливом. Рятувальники ліквідували пожежу, однак у результаті вибуху в асфальтовому покритті утворилася яма.