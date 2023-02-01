Поліцейські проводять обшуки в організаторів п’яних вечірок, на яких принижували дівчат

Зазначається, що щойно в мережі з’явилася фотографії та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат, поліцейські відразу розпочали відпрацювання.

Наразі правоохоронці вже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. У рамках розпочатої справи проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у Києві та ще одному регіоні.

Зокрема, оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими за процесуального керівництва прокурорів проводять обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів.

Зазначимо, що соціальні мережі обурила історія з п'яними вечірками. Повідомлялося, що група хлопців з Івано-Франківська приїхала до Києва, де влаштовувала вечірки, на які кликали дівчат. Там їх, ймовірно, накачувати алкоголем та снодійним. Молоді люди кривдили та знущалися з непритомних дівчат, знімали це на відео та викладали у соцмережу.