UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поліцейські проводять обшуки в організаторів п’яних вечірок, на яких принижували дівчат

Фото: поліцейські проводять обшуки в організаторів п’яних вечірок, на яких принижували дівчат (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці проводять обшуки в організаторів вечірок, на яких могли накачувати снодійним та принижувати дівчат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Зазначається, що щойно в мережі з’явилася фотографії та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат, поліцейські відразу розпочали відпрацювання.

Наразі правоохоронці вже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. У рамках розпочатої справи проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у Києві та ще одному регіоні.

Зокрема, оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими за процесуального керівництва прокурорів проводять обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів.

Зазначимо, що соціальні мережі обурила історія з п'яними вечірками. Повідомлялося, що група хлопців з Івано-Франківська приїхала до Києва, де влаштовувала вечірки, на які кликали дівчат. Там їх, ймовірно, накачувати алкоголем та снодійним. Молоді люди кривдили та знущалися з непритомних дівчат, знімали це на відео та викладали у соцмережу.

Як повідомлялося раніше, у Житомирській області поліція викрила наркокартель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
полицияКиїв