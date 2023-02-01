RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полицейские проводят обыски у организаторов пьяных вечеринок, на которых унижали девушек

Фото: полицейские проводят обыски у организаторов пьяных вечеринок, на которых унижали девушек (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители проводят обыски у организаторов вечеринок, на которых могли накачивать снотворным и унижать девушек.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Отмечается, что как только в сети появились фотографии и видео с вечеринок, где молодые люди употребляют алкоголь и обижают и унижают девушек, полицейские сразу начали отработку.

Правоохранители уже установили фигурантов и места их пребывания. В рамках начатого дела проводятся необходимые следственные и розыскные мероприятия в Киеве и в еще одном регионе.

В частности, оперативники уголовного розыска и миграционной полиции вместе со следователями процессуального руководства прокуроров проводят обыски по адресам проживания и в арендованных квартирах фигурантов.

Отметим, что социальные сети возмутила история с пьяными вечеринками. Сообщалось, что группа ребят из Ивано-Франковска приехала в Киев, где устраивала вечеринки, на которые звали девушек. Там их, вероятно, накачивать алкоголем и снотворным. Молодые люди обижали и издевались над девушками которые были без сознания, снимали это на видео и выкладывали в соцсеть.

Как сообщалось ранее, в Житомирской области полиция разоблачила наркокартель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
полицияКиев