Поліція викрила наркокартель у Житомирській області: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Міністерства внутрішніх справ України .

Як зазначається у повідомленні МВС України, усі вони жителі різних регіонів України - Черкаського, Київського та Житомирського - віком від 22 до 55 років. За цінами "чорного ринку" загальна вартість вилучених наркотиків сягає близько 100 тисяч гривень.

"19 січня між селами у Станишівській громаді поліцейські та оперативники УСБУ зупинили автомобіль "Форд". Водій, 32-річний житомирянин, перевозив в автівці чергову оптову партію метадону. Попередньо відомо, що наркотовар уроздріб він мав розповсюдити для подальшого збуту через закладників. Загалом з автомобіля вилучено понад 150 полімерних пакунків з особливо небезпечним наркотиком", - йдеться у повідомленні.

Цього ж дня правоохоронці провели близько десятка одночасних обшуків в осіб, причетних до діяльності наркокартелю, на території Житомирської, Київської та Черкаської областей. Було вилучено низку речових доказів, серед яких наркотичні речовини рослинного і синтетичного походження, кошти, засоби зв’язку тощо. Усе направлено на експертне дослідження.

Крім затриманого поліцією 32-річного житомирянина, який перевозив метадон, було затримано також 55-річну жительку Черкаської області. Їм та ще двом фігурантам - житомирянам віком 31 та 33 років - повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Двом підозрюваним уже обрано тримання під вартою із можливістю внесення застави 99 тисяч гривень та 214 тисяч гривень, стосовно інших - питання вирішується.