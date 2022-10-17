Поліцейські показали уламки "шахеда", збитого сьогодні під Києвом (фото)

"Уламки цього дрона-шахеда виявили наші поліцейські поряд із лісовими масивами одного із районів Київської області. Безпілотник збили сьогодні під час ворожої атаки", - розповів він.

За словами Нєбитова, потерпілих, або пошкоджень інфраструктури немає.

"Зараз поліціянти саме проводять вилучання уламків дрона. Дякую усім громадянам. Завдяки оперативному повідомленню на "102" сили ЗСУ провели відповідні заходи для ліквідації ворожих безпілотників", - додав він.