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Поліцейські показали уламки "шахеда", збитого сьогодні під Києвом (фото)

Фото: "Шахед" збито 17 жовтня у Київській області (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Гурковська

Під час атаки Києва у понеділок, 17 жовтня, один з дронів-камікадзе було збито на підльоті до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Уламки цього дрона-шахеда виявили наші поліцейські поряд із лісовими масивами одного із районів Київської області. Безпілотник збили сьогодні під час ворожої атаки", - розповів він.

За словами Нєбитова, потерпілих, або пошкоджень інфраструктури немає.

"Зараз поліціянти саме проводять вилучання уламків дрона. Дякую усім громадянам. Завдяки оперативному повідомленню на "102" сили ЗСУ провели відповідні заходи для ліквідації ворожих безпілотників", - додав він.

Як повідомлялось, у Київській області зранку 17 жовтня попередили про роботу сил протиповітряної оборони. Жителів закликали перебувати в укриттях.

Крім того, окупанти випустили три ракети у бік Києва, проте сили ППО знищили їх на підльоті до міста.

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Київська область