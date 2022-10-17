Полицейские показали обломки "шахеда", сбитого сегодня под Киевом (фото)

"Обломки этого дрона-шахеда обнаружили наши полицейские рядом с лесными массивами одного из районов Киевской области. Беспилотник сбили сегодня во время вражеской атаки", - рассказал он.

По словам Небытова, пострадавших или повреждений инфраструктуры нет.

"Именно сейчас полицейские проводят изъятие обломков дрона. Благодарю всех граждан. Благодаря оперативному сообщению на "102" силы ВСУ провели соответствующие меры по ликвидации вражеских беспилотников", - добавил он.