Полицейские показали обломки "шахеда", сбитого сегодня под Киевом (фото)

Во время атаки Киева в понедельник, 17 октября, один из дронов-камикадзе был сбит на подлете к столице.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.
"Обломки этого дрона-шахеда обнаружили наши полицейские рядом с лесными массивами одного из районов Киевской области. Беспилотник сбили сегодня во время вражеской атаки", - рассказал он.
По словам Небытова, пострадавших или повреждений инфраструктуры нет.
"Именно сейчас полицейские проводят изъятие обломков дрона. Благодарю всех граждан. Благодаря оперативному сообщению на "102" силы ВСУ провели соответствующие меры по ликвидации вражеских беспилотников", - добавил он.
Как сообщалось, в Киевской области утром 17 октября предупредили о работе сил противовоздушной обороны. Жителей призвали находиться в укрытиях.
Кроме того, оккупанты выпустили три ракеты в сторону Киева, однако силы ПВО уничтожили их на подлете к городу.
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