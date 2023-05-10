Поліцейські в Москві 9 травня побили чоловіка з прапором України

Поліцейські 9 травня в Москві затримали Олександра Посконного, який вийшов до метро "Тверська" із прапором України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОВД-Інфо .

Чоловік розповів, що працівники поліції побили його під час затримання, а потім у автозаку. Він додав, що йому погрожували кримінальною справою за статтею про екстремізм.

В результаті чоловіка відпустили з відділу поліції з протоколом за статтею про дискредитацію російської армії.

Олександр Посконий зазначив, що у відділку, окрім нього, перебували ще щонайменше троє людей, яких затримали через жовті та сині кольори на одязі.