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Поліцейські в Москві 9 травня побили чоловіка з прапором України

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Москва, Середа 10 травня 2023 04:44
Поліцейські в Москві 9 травня побили чоловіка з прапором України Фото: 9 травня в Москві побили чоловіка з українським прапором (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Поліцейські 9 травня в Москві затримали Олександра Посконного, який вийшов до метро "Тверська" із прапором України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОВД-Інфо.

Чоловік розповів, що працівники поліції побили його під час затримання, а потім у автозаку. Він додав, що йому погрожували кримінальною справою за статтею про екстремізм.

В результаті чоловіка відпустили з відділу поліції з протоколом за статтею про дискредитацію російської армії.

Олександр Посконий зазначив, що у відділку, окрім нього, перебували ще щонайменше троє людей, яких затримали через жовті та сині кольори на одязі.

Нагадаємо, так званий "парад Перемоги" у Москві став одним із найкоротших в історії. Прохід військової техніки зайняв менше ніж десять хвилин.

Секретар РНБО Олексій Данілов висміяв парад і сказав, що Росія подала заявку до "Книги рекордів Гіннеса" про найкоротший захід "побєдобєсія".

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