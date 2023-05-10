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Полицейские в Москве 9 мая избили мужчину с флагом Украины

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Москва, Среда 10 мая 2023 04:44
Полицейские в Москве 9 мая избили мужчину с флагом Украины Фото: 9 мая в Москве избили мужчину с украинским флагом (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Полицейские 9 мая в Москве задержали вышедшего к метро "Тверская" Александра Посконного с флагом Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОВД-Инфо.

Мужчина рассказал, что сотрудники полиции избили его во время задержания, а затем в автозаке. Он добавил, что ему угрожали уголовным делом по статье об экстремизме.

В результате мужчину отпустили из отдела полиции с протоколом по статье о дискредитации российской армии.

Александр Посконый отметил, что в отделении, кроме него, находились еще по меньшей мере три человека, которых задержали из-за желтого и синего цвета на одежде.

Напомним, так называемый "парад Победы" в Москве стал одним из кратчайших в истории. Проход военной техники на занял менее десяти минут.

Секретарь СНБО Алексей Данилов высмеял парад и сказал, что Россия подала заявку в "Книгу рекордов Гиннеса" о кратчайшем мероприятии "победобеседания".

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