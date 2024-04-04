Поліцейські на Авдіївському напрямку потрапили під обстріл під час евакуації людей (відео)

Правоохоронці проводили евакуацію цивільного населення на Авдіївському напрямку в Донецькій області та потрапили під ворожий обстріл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.
Поліція зазначила, що атака сталася в момент порятунку двох літніх жінок.
"Вдарило за сто метрів від авто", - йдеться в заяві поліції.
Правоохоронці уточнили, що від ворожого обстрілу ніхто не постраждав. За тиждень поліцейські евакуювали 10 жителів Очеретинської громади.
Нагадаємо, минулого місяця українським захисникам довелося вийти з Авдіївки, оборона якої продовжувалась з початку повномасштабного вторгнення.
Пізніше газета The New York Times писала, що наступ Росії навколо Авдіївки сповільнюється після швидких успіхів.
Як писало РБК-Україна напередодні, наступ РФ на захід від Авдіївки сповільнився, упершись у першу лінію природних перешкод.
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