Полицейские на Авдеевском направлении попали под обстрел во время эвакуации людей (видео)

Напомним, в прошлом месяце украинским защитникам пришлось выйти из Авдеевки, оборона которой продолжалась с начала полномасштабного вторжения.

Позже газета The New York Times писала, что наступление России вокруг Авдеевки замедляется после скорых успехов.

Как писало РБК-Украина накануне, наступление РФ к западу от Авдеевки замедлилось, упершись в первую линию естественных препятствий.

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