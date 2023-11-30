Поліцейська під Куп'янськом здавала росіянам співробітників СБУ. Її відправили до в'язниці

Зрадниця здавала росіянам співробітників СБУ

Під час окупації смт Дворічна Куп'янського району правоохоронниця вирішила продовжити будувати свою кар'єру, але вже при окупантах.

Так, будучи на той час чинним співробітником Національної поліції України, жінка обійняла посаду "в. о. старшого дільничного інспектора поліції відділу дільничних інспекторів поліції" у так званому "Управлінні внутрішніх справ ВЦА Харківської області".

Під час прийому на "роботу" вона власноруч написала пояснення, в якому вказала перелік відомих їй громадян України, які проходили службу в зоні АТО, та працівників Служби безпеки України.

Колишня поліцейська отримувала зарплату в рублях

Згодом вона обійняла посаду "дільничного уповноваженого поліції групи дільничних уповноважених поліції Пункту поліції №1 (дислокація смт Дворічна)" у вказаному незаконному правоохоронному органі.

Зрадниця особисто здійснювала прийом та відпрацювання заяв і повідомлень про події. Щомісяця жінка отримувала заробітну плату в розмірі 50 тисяч російських рублів.

Фото: Затримання та обшук (facebook.com/prokuraturakharkiv)

"Наприкінці липня їй навіть видали "службове посвідчення" терміном на один рік. Але на такий період зрадниці воно не знадобилося. У листопаді 2022 року правоохоронці її затримали", - повідомили в прокуратурі.

Суд визнав її винною в держзраді

У судовому засіданні вона свою провину у скоєному не визнала.

Вироком Орджонікідзевського районного суду міста Харкова від 30 листопада 2023 року жінку засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вироки для зрадників в Україні

Трьох бойовиків з "ЛНР" і "ДНР", які воювали під Попасною і Мар'їнкою, в Івано-Франківську засудили до 15 років в'язниці за держзраду.

Житель Балаклії (Харківська область) під час окупації міста співпрацював з окупантами і здавав адреси місцевих патріотів. Його засудили до 13 років тюрми.

Колаборантка Юлія Лозанова, більш відомо під псевдонімом Юлія Вітязєва, була засуджена до 11 років тюрми заочно. Пропагандистка є регулярним гостем в ефірах "Соловйов Live".