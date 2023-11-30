Троє бойовиків "Л/ДНР" потрапили в полон під Мар'їнкою і Попасною. Їх судили за держзраду
Трьох бойовиків з "ЛНР" і "ДНР", які воювали під Попасною і Мар'їнкою, в Івано-Франківську засудили до 15 років в'язниці за держзраду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.
Про кого йдеться
Один із них був кулеметником у складі так званого "4-го мотострілецького батальйону 1-ї слов'янської армії Народної міліції "ДНР". Він був учасником стрілецьких боїв і оборонно-наступальних дій, після обстрілів українських позицій ракетами та артилерією.
Інший засуджений - кулеметником у так званій "2-й окремій мотострілецькій бригаді 2-го батальйону 4-ї роти 2-го взводу народної міліції "ЛНР". Крім участі в боях, він також забезпечував безпеку контрольних пропускних пунктів, перевіряв документи місцевих жителів для виявлення військовослужбовців ЗСУ.
Фото: Бойовики (facebook.com)
Третій бойовик воював як "стрілок" у складі так званої "7-ї окремої мотострілецької бригади 1-го окремого мотострілецького батальйону 1-ї роти "ЛНР".
Яке покарання їм виніс суд
Українські захисники затримали їх під час бойових зіткнень на околицях Мар'їнки Донецької області та під Попасною у Луганській області.
Трьох громадян України визнано винними в державній зраді та колабораціоністській діяльності.
Кожного з них засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Українські суди виносять вироки окупантам
Нещодавно повідомлялося, що бойовик "ДНР" допомагав окупантам заряджати ствольну артилерію і танки. За це його засудили до 15 років в'язниці в Києві.
Також бойовика "ДНР" засудили до 15 років в'язниці за злочини проти полонених українців. Він прострілював ноги цивільним і вибивав із них свідчення в "роботі" на ЗСУ.
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