"Поліцейського" з Балаклії відправили до в'язниці, він здавав окупантам адреси патріотів

Житель Балаклії (Харківська область) під час окупації міста співпрацював з окупантами і здавав адреси місцевих патріотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

Деталі справи

Під час окупації Балаклії місцевий мешканець допомагав ворогу розбудовувати "правоохоронну систему", не маючи жодного досвіду роботи на цьому напрямі.

Влітку минулого року він добровільно обійняв посаду "бійця спеціального відділення швидкого реагування" у псевдоправоохоронному органі.

Фото: Колаборант (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Чоловік охороняв склади з російською гуманітарною допомогою та адмінбудівлі. Крім того, він "зливав" російським військовослужбовцям інформацію про місцевих жителів із проукраїнською позицією і про тих, у кого родичі проходять службу в ЗСУ.

Суд відправив пособника РФ до в'язниці

Правоохоронці викрили "поліцейського", його взяли під варту. У судовому засіданні чоловік своєї провини не визнав. На думку колаборанта, він просто працював в "охоронній фірмі".

Чоловікові призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судових і правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років із конфіскацією всього належного йому майна.

Вироки для зрадників України

Суди в Україні регулярно виносять обвинувальні вироки для осіб, які допомагають Росії або співпрацювали з окупаційною владою в різних регіонах країни.

Нещодавно повідомлялось, що житель Куп'янська співпрацював з росіянами та влаштувався до них працювати правоохоронцем. Чоловіка засудили до 13 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 13 років та з конфіскацією всього майна.

Також колишній поліцейський із Балаклії (Харківська область) співпрацював із РФ під час окупації міста. За це суд відправив його до в'язниці на 13 років.