Поліцейська операція в Бразилії стала найкривавішою в історії країни: понад 130 загиблих

Найсмертоносніша поліцейська операція проти наркокартелю в історії Бразилії забрала життя щонайменше 132 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Офіційні особи оприлюднили 29 жовтня таку цифру після того, як мешканці Ріо-де-Жанейро виклали на вулиці десятки трупів, зібраних протягом ночі.
Згідно з даними офісу громадського захисника міста, кількість загиблих більш ніж удвічі перевищила цифру, оприлюднену у вівторок, 28 жовтня. Тоді державні органи повідомили про щонайменше 64 загиблих, серед яких чотири поліцейські.
Губернатор Ріо-де-Жанейро Клаудіо Кастро впевнений, що загиблі під час операції були злочинцями, оскільки стрілянина здебільшого відбувалася в лісистій місцевості.
"Я не думаю, що хтось міг гуляти в лісі в день конфлікту", - сказав він журналістам.
За словами Кастро, "єдиними справжніми жертвами" були поліцейські.
Уряд штату Ріо заявив, що ця операція була найбільшою в історії, спрямованою проти банди Comando Vermelho, яка контролює торгівлю наркотиками в декількох фавелах.
Нагадаємо, у вівторок, 28 жовтня, у Ріо-де-Жанейро відбулися запеклі бої між силовиками та наркокартелями. Близько 2,5 тисячі правоохоронців і спецпризначенців штурмували фавели Алемао та Пенья поблизу міжнародного аеропорту.
Їх вважають головними опорними пунктами угруповання "Червоне командування", одного з найвпливовіших наркокартелів країни.
Під час протистояння з силовиками, бойовики відкрили вогонь, підпалювали автомобілі та зводили барикади. Місцеві ЗМІ пишуть, що уперше в історії країни наркоторговці застосували бойові FPV-дрони, які скидали вибухівку на поліцейських.