Поліцейська операція в Бразилії стала найкривавішою в історії країни: понад 130 загиблих

Офіційні особи оприлюднили 29 жовтня таку цифру після того, як мешканці Ріо-де-Жанейро виклали на вулиці десятки трупів, зібраних протягом ночі.

Згідно з даними офісу громадського захисника міста, кількість загиблих більш ніж удвічі перевищила цифру, оприлюднену у вівторок, 28 жовтня. Тоді державні органи повідомили про щонайменше 64 загиблих, серед яких чотири поліцейські.

Губернатор Ріо-де-Жанейро Клаудіо Кастро впевнений, що загиблі під час операції були злочинцями, оскільки стрілянина здебільшого відбувалася в лісистій місцевості.

"Я не думаю, що хтось міг гуляти в лісі в день конфлікту", - сказав він журналістам.

За словами Кастро, "єдиними справжніми жертвами" були поліцейські.

Уряд штату Ріо заявив, що ця операція була найбільшою в історії, спрямованою проти банди Comando Vermelho, яка контролює торгівлю наркотиками в декількох фавелах.