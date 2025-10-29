RU

Полицейская операция в Бразилии стала самой кровавой в истории страны: более 130 погибших

Фото: стрельба в Рио-де-Жанейро унесла жизни по меньшей мере 132 человек, среди которых четыре полицейских (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Самая смертоносная полицейская операция против наркокартеля в истории Бразилии унесла жизни по меньшей мере 132 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официальные лица обнародовали 29 октября такую цифру после того, как жители Рио-де-Жанейро выложили на улицы десятки трупов, собранных в течение ночи.

Согласно данным офиса общественного защитника города, количество погибших более чем вдвое превысило цифру, обнародованную во вторник, 28 октября. Тогда государственные органы сообщили о по меньшей мере 64 погибших, среди которых четыре полицейских.

Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро уверен, что погибшие во время операции были преступниками, поскольку стрельба в основном происходила в лесистой местности.

"Я не думаю, что кто-то мог гулять в лесу в день конфликта", - сказал он журналистам.

По словам Кастро, "единственными настоящими жертвами" были полицейские.

Правительство штата Рио заявило, что эта операция была крупнейшей в истории, направленной против банды Comando Vermelho, которая контролирует торговлю наркотиками в нескольких фавелах.

 

Напомним, во вторник, 28 октября, в Рио-де-Жанейро состоялись ожесточенные бои между силовиками и наркокартелями. Около 2,5 тысячи правоохранителей и спецназовцев штурмовали фавелы Алемао и Пенья вблизи международного аэропорта.

Их считают главными опорными пунктами группировки "Красное командование", одного из самых влиятельных наркокартелей страны.

Во время противостояния с силовиками, боевики открыли огонь, поджигали автомобили и возводили баррикады. Местные СМИ пишут, что впервые в истории страны наркоторговцы применили боевые FPV-дроны, которые сбрасывали взрывчатку на полицейских.

