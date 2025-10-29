Полицейская операция в Бразилии стала самой кровавой в истории страны: более 130 погибших

Официальные лица обнародовали 29 октября такую цифру после того, как жители Рио-де-Жанейро выложили на улицы десятки трупов, собранных в течение ночи.

Согласно данным офиса общественного защитника города, количество погибших более чем вдвое превысило цифру, обнародованную во вторник, 28 октября. Тогда государственные органы сообщили о по меньшей мере 64 погибших, среди которых четыре полицейских.

Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро уверен, что погибшие во время операции были преступниками, поскольку стрельба в основном происходила в лесистой местности.

"Я не думаю, что кто-то мог гулять в лесу в день конфликта", - сказал он журналистам.

По словам Кастро, "единственными настоящими жертвами" были полицейские.

Правительство штата Рио заявило, что эта операция была крупнейшей в истории, направленной против банды Comando Vermelho, которая контролирует торговлю наркотиками в нескольких фавелах.