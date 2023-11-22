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Окупанти в Донецькій області обходять школи та погрожують дітям за "екстремізм", - ЦНС

Фото: загарбники погрожують школярам в Донецькій області за "екстремізм" (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

На тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни обходять школи й погрожують дітям. Причиною загарбники називають "екстремізм".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зокрема, окупанти погрожували дітям за "неприпустимі публікації" у соцмережах, неповагу до окупаційної "латинської символіки" та розповідали за покарання для батьків дітей за "екстремізм".

Також дітям зачитували приклади покарань, які окупанти вже вчиняли над українцями. 

У ЦНС зауважують, що практика обходу підлітків з погрозами раніше була зафіксована на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Даний факт вказує на систематичність політики погроз та залякування дітей, узгодженої з Кремлем. 

Ситуація на окупованих територіях України

Раніше ми повідомляли, що українська IT-армія зупинила роботу провайдерів в окупації, тим самим залишивши загарбників без зв'язку.

Також ми писали, що ФСБ Росії завезла на окуповані території України психологів, які виманюють важливу інформацію у населення.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров розповів, що росіяни на окупованій території України не видають людям ліки, а відправляють їх помирати додому.

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