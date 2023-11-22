RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты в Донецкой области обходят школы и угрожают детям за "экстремизм", - ЦНС

Фото: захватчики угрожают школьникам в Донецкой области за "экстремизм" (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

На временно оккупированных территориях Донецкой области россияне обходят школы и угрожают детям. Причиной захватчики называют "экстремизм".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В частности, оккупанты угрожали детям за "недопустимые публикации" в соцсетях, неуважение к оккупационной "латинской символике" и рассказывали за наказание для родителей детей за "экстремизм".

Также детям зачитывали примеры наказаний, которые оккупанты уже совершали над украинцами.

В ЦНС отмечают, что практика обхода подростков с угрозами ранее была зафиксирована на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Данный факт указывает на систематичность политики угроз и устрашения детей, согласованной с Кремлем.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

Ранее мы сообщали, что украинская IT-армия остановила работу провайдеров в оккупации, оставив тем самым захватчиков без связи.

Также мы писали, что ФСБ России привезла на оккупированные территории Украины психологов, которые выманивают важную информацию у населения.

Мелитопольский городской глава Иван Федоров рассказал, что россияне на оккупированной территории Украины не выдают людям лекарства, а отправляют их умирать домой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассДонецкая областьдіти