Політологи оцінили, чи скасує Трамп дозвіл для України бити ракетами вглиб РФ

Існує побоювання, що Дональд Трамп може скасувати дозвіл для України бити вглиб Росії західними ракети. Політологи припускають, що Трамп може використати це питання як важіль на переговорах з РФ.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Політика непередбачуваності. Чи скасує Трамп дозвіл Україні бити вглиб РФ".

На думку політолога Олександра Хари, Трамп може запропонувати накласти мораторій на удари вглиб території Росії, якщо Москва натомість перестане обстрілювати українську енергетику чи взагалі припинить обстріли України.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що Трамп навряд чи після повернення на посаду президента США відразу в односторонньому порядку скасує рішення попередньої адміністрації. За словами Фесенка, це буде невигідно самому майбутньому президенту США і буде проявом слабкості.

Політолог зазначає, що Трамп навпаки може збільшити підтримку України для посилення тиску на Москву, щоб підштовхнути РФ до переговорів.

Олександр Хара наголошує, що у разі скасування дозволів Україні доведеться виконувати це рішення. Тому потрібно зараз використати наявні ракети, щоб вирішити ті чи інші тактичні завдання.

По-перше, ми технічно будемо не здатні це зробити. По-друге, ми ж не хочемо втратити теоретичну можливість того, що Трамп продовжить допомагати нам, якщо, наприклад, Путін порушить домовленості", - сказав він.