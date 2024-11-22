Політика непередбачуваності. Чи скасує Трамп дозвіл Україні бити вглиб РФ

Чи може обраний президент США Дональд Трамп скасувати дозволи для України на удари західною зброєю після вступу на посаду та чому він поки не відреагував на українські атаки, на відміну від свого оточення, – в матеріалі журналіста РБК-Україна Дмитра Левицького.

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Ввечері неділі, 17 листопада, в американських ЗМІ з’явилося повідомлення, якого довгий час чекали українці: адміністрація президента США Джо Байдена зняла обмеження на удари України по Росії ракетами ATACMS. Згодом стало відомо і про відповідне рішення Франції та Британії щодо крилатих ракет SCALP/Storm Shadow.

Згодом надання дозволу підтвердив і президент Володимир Зеленський, який натякнув, що вже час і Берліну переглянути свою позицію щодо крилатих ракет Taurus, які німецький канцлер Олаф Шольц вже тривалий час відмовляється передавати українцям. А вже цими днями перші ATACMS та Storm Shadow атакували цілі на території Росії.

Рішення Вашингтону щодо дозволів на удари західною зброєю вглиб Росії ознаменувало різку зміну політики чинної адміністрації США щодо війни в Україні, яка довго відмовлялась від цього кроку, боячись ескалації, переступивши чергові "червоні лінії" Москви. Причиною такої зміни, як вважається, стало поглиблення співпраці між Росією та Північною Кореєю, а саме залучення військ КНДР до війни проти України.

Проте, після інавгурації Дональда Трампа, який відомий своєю непередбачуваністю, вкінці січня наступного року існує загроза, що дозволи на удари вглиб РФ можуть бути переглянуті. Але чи справді так може статися – питання відкрите.

Оточення критикує, Трамп – мовчить

Соратники та близьке оточення Трампа не підбирали слів та не стримували емоцій, коментуючи рішення адміністрації Байдена.

Син Трампа назвав тих, хто надав Україні дозвіл "імбецилами", та звинуватив військово-промисловий комплекс у бажанні розв’язати Третю світову війну. А майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц назвав рішення Байдена "ще одним кроком ескалаційної драбини", тоді як близький до обраного президента мільярдер Ілон Маск написав в соцмережі X, що "Росія відповість аналогічно".

Проте сам Трамп за ці декілька днів не зробив жодної публічної заяви з цього приводу. Це пов’язано з тим, що Трамп хоче залишити собі простір для маневру, коли офіційно повернеться на посаду президента США, припустив в коментарі РБК-Україна експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

Оточення Трампа критикує Байдена за зняття обмежень з України (фото: Getty Images)

Таку ж думку в розмові з РБК-Україна висловив і голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. За його словами, рішення Трампа утриматися від коментарів з цього питання є абсолютно правильним.

"Навіщо заздалегідь брати відповідальність за дії, які ще треба буде зробити. Він стане президентом лише за два місяці. За цей час може багато що змінитися. Тому навіщо зараз робити якісь заяви та брати на себе якісь зобов'язання", – пояснив Фесенко, нагадавши, що після виборів Трамп взагалі не робив жодних заяв стосовно війни РФ проти України.

Така поведінка Трампа, за його словами, відрізняється від того, що було під час передвиборчої кампанії. Тепер обраний президент обережний щодо своїх політичних заяв, зберігаючи свою непередбачуваність.

"Майк Помпео, якого Трамп не взяв до своєї команди, бувши в Києві сказав, що стратегія невизначності, коли ворог не знає, що ти будеш робити, працює найкраще, особливо в міжнародній політиці", – додав він.

Чи скасує Трамп дозвіл на удари вглиб Росії

Оточення обраного президента США, здається не розуміє, що Байден своїм рішення зробив тактичну послугу Трампу, написало днями американське агентство Bloomberg. Байден не лише відреагував на ескалацію війни з боку Путіна, який залучив на свій бік війська Північної Кореї, але й дав Трампу додаткові важелі для майбутніх переговорів з Росією.

На думку політологів, Трамп дійсно може використати питання дозволів на українські удари західними ракетами вглиб РФ для переговорів з Москвою. Наприклад, як припустив Хара, він може запропонувати накласти мораторій на такі удари, якщо Росія перестане обстрілювати українську енергетику чи взагалі атакувати ракетами Україну.

Трамп може використати питання обмежень України під час переговорів з РФ (фото: flickr.com/USAASC)

Але, як вважає Володимир Фесенко, навряд чи відразу ж після повернення в Білий дім Трамп в односторонньому порядку скасує рішення попередньої адміністрації. Перш за все тому, що це не вигідно самому Трампу. "Це буде прояв слабкості", – пояснив Фесенко.

Навпаки, на думку Фесенка, за необхідності, якщо Путін буде демонструвати агресивну непоступливу позицію, то Трамп може і збільшити підтримку України, щоб посилити тиск на Москву та підштовхувати Кремль до переговорів.

Якщо станеться так, що нова адміністрація США все ж скасує дозвіл, Україні доведеться виконувати це рішення, вважає Олександр Хара.

"По-перше, ми технічно будемо не здатні це зробити. По-друге, ми ж не хочемо втратити теоретичну можливість того, що Трамп продовжить допомагати нам, якщо, наприклад, Путін порушить домовленості", – зазначив він.

Але, за словами Хари, наразі Україні потрібно максимально використати наявні ракети, щоб вирішити ті чи інші тактичні завдання, поки не відбулася інавгурація Трампа і в Білий дім не заїхала нова адміністрація.

Під час підготовки матеріалу використовувались заяви президента України Володимира Зеленського, членів команди обраного президента США Дональда Трампа, публікації The New York Times, Bloomberg, а також коментарі політологів Володимира Фесенка та Олександра Хари.