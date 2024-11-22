Политологи оценили, отменит ли Трамп разрешение для Украины бить ракетами вглубь РФ

Существует опасение, что Дональд Трамп может отменить разрешение для Украины бить вглубь России западными ракеты. Политологи предполагают, что Трамп может использовать этот вопрос как рычаг на переговорах с РФ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Политика непредсказуемости. Отменит ли Трамп разрешение Украине избивать вглубь РФ".

По мнению политолога Александра Хары, Трамп может предложить наложить мораторий на удары вглубь территории России, если Москва вместо этого перестанет обстреливать украинскую энергетику или вообще прекратит обстрелы Украины.

Политолог Владимир Фесенко считает, что Трамп вряд ли по возвращении на должность президента США сразу в одностороннем порядке отменит решение предыдущей администрации. По словам Фесенко, это будет невыгодно самому будущему президенту США и будет проявлением слабости.

Политолог отмечает, что Трамп, наоборот, может увеличить поддержку Украины для усиления давления на Москву, чтобы подтолкнуть РФ к переговорам.

Александр Хара отмечает, что в случае отмены разрешений Украине придется выполнять это решение. Поэтому нужно сейчас использовать существующие ракеты, чтобы решить те или иные тактические задачи.

"Во-первых, мы технически будем не способны это сделать. Во-вторых, мы же не хотим упустить теоретическую возможность того, что Трамп продолжит помогать нам, если, например, Путин нарушит договоренности", - сказал он.